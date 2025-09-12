Star Wars Outlaws (Switch 2)

HQ

Star Wars Outlaws har nå kommet på Switch 2. Med alle utvidelsene og oppdateringene er det nå et godt Star Wars-spill, der det konseptuelt er spennende å forsøke å balansere forholdet til den kriminelle verdenen og utforske deler av universet som vi ellers sjelden interagerer med.

Selv om smuglere, dusørjegere og kriminelle i Star Wars er velutviklede elementer i andre medier, er det sjelden vi får kontrollere disse karakterene. Jeg liker at vi ikke trenger å være den utvalgte eller en jedi. Eventyret er relativt fritt for ikoniske karakterer bortsett fra utvidelsene, og fokuserer på ting som skjer i bakgrunnen etter at Luke og gjengen ødelegger den første Death Star. Både konseptuelt og tidsmessig byr eventyret på et spennende perspektiv. Det setter jeg pris på, for jeg tror at universet har så mye mer å by på enn de typiske perspektivene.

Det viktigste spørsmålet er hvordan Switch 2 -versjonen forholder seg til de andre versjonene. Dessverre har jeg ikke testet Xbox- eller PlayStation-versjonen, bare den på PC. Dette gjør at jeg til en viss grad kan fortelle deg hvor like og forskjellige versjonene er. I utgangspunktet er denne versjonen nøyaktig det samme spillet som PC-versjonen, ettersom forskjellene er av teknisk art. Jeg er imponert over hvordan Massive Entertainment har klart å konvertere dette så smertefritt til Nintendos konsoll, der det til tross for mange tekniske kompromisser flyter godt uten hacking eller bugs av spillbrytende kvalitet.

Hvis du setter PC-versjonen ved siden av, blir imidlertid de visuelle feilene åpenbare. Mellomsekvensene er så lavoppløste og inneholder grafiske bugs at knapper og andre ting i kjøretøyene blir gjengitt i halv oppløsning, og til og med våpen har en tendens til å forsvinne. Bildet blir også ganske grøtete, og jeg savner muligheten til å slå av visse effekter. Hvis du velger å slå av filmkorn, slår det seg også på noen ganger hvis du laster inn en lagringsfil på nytt, og jeg la hovedsakelig merke til hvordan du kan se miljøet som lastes inn foran deg, hovedsakelig vegetasjonen i den åpne verdenen. Dette er det store tekniske kompromisset med denne tittelen på denne maskinvaren, da jeg til sammenligning synes at begge Zelda -titlene med sine Switch 2 -oppgraderingspakker ser bedre ut. De tilbyr et renere og skarpere bilde å se på.

Dette betyr imidlertid ikke at du bør avvise Switch 2 -versjonen av Outlaws. Selv om denne utgaven ser dårligere ut enn på en budsjettmaskin, er den fullt spillbar. Hvis du har en mindre skjerm og ikke har prøvd dette før, byr det på et underholdende eventyr. Samtidig vil jeg likevel understreke at selv om grafikken ikke er alt, så bidrar den til opplevelsen. Du får både den minst og til tider mest imponerende versjonen av spillet til Switch 2 på en og samme tid, og hvis vi sammenligner denne utgaven med andre tredjepartsporteringer til Switch 2, er den blant de bedre eksemplene på dette for øyeblikket. Dette er også den komplette versjonen, noe som betyr at alt ekstramateriale og alle utvidelser er inkludert.

Selv om det ikke kan konkurrere med noen av Nintendos førstepartstitler, vil jeg likevel gi Star Wars Outlaws en sjanse. Det passer godt inn i Nintendos øvrige tilbud, og Ubisoft utforsker en del av universet vi ellers ikke kommer så tett på. Det inneholder også en stor dose humor, tristhet, drømmer og et forsøk på å bli noen i en stor verden. Med sine elementer av stealth og ganske gode spillmekanikk for formålet, fungerer det utmerket med Switch 2 -kontrolleren og også i det bærbare formatet. Selv om det mangler den skarpere, høyere oppløsningen og finere grafikken på PC, kan dette være et alternativ hvis du kan overse de visuelle svakhetene.

Avhengig av hva terskelen din er når det gjelder kornete bilder, lavoppløste mellomsekvenser og mye "pop ins" og synlig gjengivelse av miljøer, er det likevel fullt funksjonelt. Jeg opplevde imidlertid at det av og til er vanskelig å se hva som skjer på skjermen i hektiske scener på grunn av dette. Denne utgaven er hovedsakelig for deg som ikke har prøvd dette før, eller for deg som ønsker å ta det med deg på tur. Den kjører i 720p og med 30 bilder i sekundet i håndholdt modus, og testene mine viste at den sjelden dykket mye lavere enn dette. I dokket modus kjører den i 1440p og selv der med 30 bilder per sekund og i noen menyer til og med opp til 60.

Det er en teknisk bragd å få et så grafikktungt spill til å kjøre så bra på så svak maskinvare. Selv i byene med mye folk og liv flyter det godt. Avhengig av hvordan du ser på Switch 2 -versjonen av Star Wars Outlaws, er det enten en undermålig versjon og en skuffelse sammenlignet med andre formater, eller så er det en teknisk imponerende bragd som nesten ikke burde være mulig. Begge disse påstandene kan være sanne på samme tid. Jeg synes det er den mest underlegne versjonen av tittelen, og samtidig en imponerende tredjepartstittel for Switch 2, spesielt sammenlignet med andre tredjepartsutviklede multiformat-eventyr. Selv om jeg heller ville spilt dette på PC, Xbox Series X/S eller PlayStation 5, er jeg fornøyd med utgivelsen på Switch 2. Jeg kan anbefale det til de av dere som ønsker en håndholdt versjon, aldri har prøvd det før, som Star Wars, og bare eier en Switch 2.