Annapurna Interactives musikalske RPG People of Note lanseres i april

HQ

Iridium Studios og Annapurna Interactives kommende musikalske rollespill People of Note har endelig fått sin utgivelsesdato, og den er ikke langt unna. Det rytmiske, taktiske kampspillet People of Note blander rytmiske, taktiske kamper med levende grafikk og en morsom historie, og ser ut som en mash-up av gamle RPG-klassikere med moderne stil.

I traileren nedenfor får vi se hovedpersonen Cadence i jakten på å bli den største popstjernen i en verden som dreier seg om musikk og opptredener. Hun kan imidlertid ikke gjøre det alene, og må blande sjangre sammen med bandkameratene sine for å skape noen virkelig mektige mash-up-låter.

People of Note Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch 2 og PC lanseres på Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch 2 og PC den 7. april 2026. Ta en titt på traileren nedenfor for å få en sniktitt på spillet, og vi avslørte også vår forhåndsvisning denne uken, i forkant av lanseringen av den nye demoen.