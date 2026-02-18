People of Note er ikke helt mitt tempo

HQ

Når musikk og spill passer perfekt sammen, føler jeg meg som Remys bror i Ratatouille som prøver jordbær og ost for første gang. En fantastisk kombinasjon, og enten det er orkesteret som svulmer når du trer inn i en sjefsarena og er i ferd med å bli slått av en drage i Elden Ring, eller den enkle stemningen når du går gjennom den siste ommøbleringen av Animal Crossing-øya, er ikke spillene halvparten så flotte uten god musikk. De to er så tett knyttet sammen at det de siste årene har dukket opp spill som utelukkende er dedikert til musikk. Spill som ikke bare er rytme- eller dansespill.

Stray Gods, No Straight Roads og nå People of Note. Iridium Studios og Annapurna Interactives rytmiske rollespill ønsker å være en videospillmusikal, med en mye mer Final Fantasy-aktig tilnærming til spillet enn den interaktive historiefortellingen Stray Gods har. Vi tar rollen som Cadence (den første av mange personer, gjenstander, steder og mer med musikalske navn), en ung popstjerne med store drømmer om å vinne en musikkonkurranse i hjembyen sin. Etter å ha fått beskjed om at hun ikke har det som skal til, prøver Cadence å danne en gruppe som kan gi henne større musikalsk spennvidde. I demoen vi spilte, var vi på jakt etter vår første bandkamerat, som viste seg å være en legendarisk rockestjerne ved navn Fret.

Vi traff på Fret ved en tilfeldighet, da han slo seg sammen med Cadence for å kjempe mot en Wild West-inspirert fraksjon kalt Homestead. Etter å ha vandret gjennom den splittede ørkenbyen Durandis og utforsket litt, fikk vi vår første smakebit av kampene i People of Note. I likhet med sine turbaserte RPG-inspirasjoner dreier kampene i People of Note seg om en turrekkefølge kjent som en strofe, slik at du kan angripe, bruke evner og hvile i en gitt tur, i tillegg til å bruke mash-ups sammen med bandkameratene dine når du tar skade. Når du angriper eller bruker en evne på din tur, får du et par hurtighendelser for å gjøre ekstra skade eller helbrede en medspiller med en ekstra mengde. Ligner på Clair Obscur, på en måte, men riktignok mye mindre dynamisk. Det finnes ingen defensive handlinger, så du må bare bite tennene sammen og håpe på det beste når en fiende velger å slå deg i hodet med gitaren sin.

De vanlige kampene mot vanlige motstandere føles ganske oppskriftsmessige, og til tider litt trege. Ganske åpenbar utfylling, snarere enn en sjanse til å prøve ut de nyeste ferdighetene dine og se hvor sterk du kan bli. I andre turbaserte rollespill burde ikke disse kampene ta lang tid, men likevel har People of Note til tider lagt til ekstra helse til fiender, barrierer på plass og andre måter å dra ut disse jobbkampene på. Det hjelper ikke at vi bare har to bandkamerater, noe som betyr at selv om du spiller perfekt, får du ikke det fulle omfanget av hvor spennende denne kampen kan være, som vist i trailerne.

Der det imidlertid skinte, var i sjefskampene. Vi spilte to i demoen, og den siste bød på interessante mekaniske endringer i forhold til den vanlige formelen, og ga oss sjansen til en skikkelig neglebiter der vi måtte bruke healing, defensive buffs og perfekt timede angrep for å vinne dagen. Det er mye som skjer, i hvert fall til å begynne med, i kampene i People of Note, men når du skreller av overflaten, vil du oppdage at de er veldig enkle. Utnytt når bandkameratens stil er i aksjon, og gjør ellers bare det du kan for å holde deg i live og gjøre slutt på fienden. Det endrer seg litt i sjefskampene. Sjefene blir også sterkere etter hvert som kampen skrider frem, noe som betyr at du får et insentiv til ikke å se dem i sin sterkeste form. Det er litt rart på en måte, da det er som om du frarøver deg selv den mest episke kampen, men sannsynligvis for å vinne.

Bortsett fra kampene, følte jeg meg til tider litt forvirret av People of Note. Det er et verdensomspennende eventyr, med en alternativ virkelighet som bokstavelig talt er formet av musikk. Det er litt tonalt utvannet til tider, og holder seg aldri helt til en ironisk musikal eller en mer alvorlig fortelling om å stå opp mot makten for å ... vel, jeg vet ikke ... spille musikk bedre, antar jeg? Jeg føler at noe som No Straight Roads gjør dette bedre, der det er umiddelbart klart hvem hovedpersonene våre er og hva de ønsker å gjøre. Demoen av People of Note eksisterer i en periode der det ser ut til at Cadence begynner å lære at verden ikke bare handler om musikkonkurranser, men fordi vi ikke har hele bildet, er det umulig å si hvor denne historien kommer til å ta veien. Det er litt som å høre på Hamilton rett før krigen starter, og så gå igjen. Du kan gjette hvor det hele er på vei, men på People of Note er jeg ikke helt sikker på om den har fenget meg nok til å få meg til å fortsette.

Utforskningen og ferdselen er minimal, og selv om gåtene var greie, er de tydeligvis ikke prioritert, ettersom du bokstavelig talt kan slå dem av i spillets meny. Iridium har en sterk historie og strategisk kampfokus her, men da demoen ble avsluttet og vi fikk en trailer med spillets utgivelsesdato (7. april), så det ut til å gjøre en bedre jobb med å hypse meg opp enn det jeg nettopp hadde spilt. Kanskje er det bare en vanskelig del av spillet å vise frem, men hvis People of Note skal stå frem som et godt eksempel på en spillmusikal, håper jeg resten av spillet skynder seg litt mer enn det kan dra.