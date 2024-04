HQ

Utviklet av teamet bak det satiriske fangehullsspillet Going Under føles Another Crab's Treasure som en aprilspøk som har fått liv. Spillet, som utspiller seg i et pulserende undervannsrike, skiller seg fra et hav av andre Souls-likes som har oversvømmet markedet de siste årene, med en mer lunefull tone og et hav av humoristiske ordspill. Etter å ha fått oppmerksomhet på en nylig Nintendo Indie World Showcase, er spillet nå ute på Nintendo Switch, PC, PS5 og Xbox Series.

I Another Crab's Treasure spiller du som den søte lille eremittkrepsen Kril, som får dagen snudd på hodet etter at en "lånehai" konfiskerer skallet hans. Kril har ikke råd til å betale skatten sin, og nå står han igjen alene uten sitt kjæreste eie, og må gjennomsøke havet for å finne det igjen. Fylt med morderiske krabber, stikkende kulefisk og andre livsfarlige krepsdyr, befinner Kril seg dypt nede i et hav av problemer og må kjempe for å overleve.

I motsetning til typiske Souls-liknende spill (i hvert fall før Elden Ring ) er Another Crab's Treasure mye mer åpent i sin nivådesign, og tilbyr mer frihet til utforskning. Underveis på reisen vil du finne deg selv i tareskoger, korallrev og sandslottbyer. Disse åpne områdene

bidrar til å forhindre frustrasjon hvis du står fast, ettersom du alltid kan gå utenfor allfarvei og gjøre litt sårt tiltrengt grinding. Det er også lagt større vekt på plattformspill her, og nivåene har en større følelse av vertikalitet. Kril kan drive seg selv gjennom vannet i en begrenset periode, hoppe på svamper og hekte seg fast i fjerntliggende områder ved hjelp av fiskeliner.

Det er i kampene det føles kjent, for her gjelder det å studere motstanderne, unnvike angrepene deres og straffe dem når tiden er inne. Når du dreper fiender, samler du også opp mikroplast (spillets motsvarighet til Souls ), som kan brukes til å øke attributter som helse, motstandskraft og skadeeffekt. Du kan også utstyre deg med opptil tre forskjellige gjenstander for å forbedre statistikken din, og du kan bytte mellom disse når som helst.

Kril kan bruke gjenstander som er kastet på havbunnen som skall for å beskytte seg mot de mange hissige sjødyrene du møter. Alt fra forlatte tennisballer til fjærballer og shot-glass, og hvert av disse skallene har individuelle forsvarsstatistikker og spesialegenskaper du må ta hensyn til. Brusboksen, for eksempel, avfyrer bobler slik at du kan angripe på avstand, mens tekoppen øker angrepshastigheten din slik at du kan sette inn flere slag.

Du kan også gjemme deg inne i skallet ditt for å absorbere skade, men hvis du ikke er forsiktig, må du løpe rundt og lete etter et nytt. Skallene dine kan gå i stykker hvis du får for mye skade, men du kan enkelt hoppe inn i et nytt hvis du finner et i nærheten på bakken. Når du bytter mellom patroner i kampens hete, bidrar det til å holde kampfølelsen frisk, og det gir en utrolig følelse av fare når du vandrer naken rundt på jakt etter et nytt hjem.

Et annet område der Another Crab's Treasure lykkes, er å være en svært tilgjengelig inngangsport til det som ellers er en svært krevende sjanger. Når du mislykkes i en sjefskamp, har du muligheten til å bli teleportert rett utenfor arenaen, noe som gjør at du slipper mye kjedelig backtracking. Det finnes også en rekke ulike tilgjengelighetsalternativer som du kan bruke for å gjøre spillet langsommere og for eksempel øke pareringsvinduene. Morsomt nok kan du til og med spawne en pistol for å skyte fiender med ett skudd hvis du fortsatt har problemer.

Another Crab's Treasure fremstår som et forfriskende og finurlig tilskudd til den ofte intense og kryptiske verdenen av Souls-lignende spill. Tilgjengeligheten gjør det til en god inngangsport for nykommere, og sjangerveteraner vil sette pris på forskjeller som den åpne verdenen, større fokus på plattformspill og de mange skallene som kan utstyres. Vi anbefaler absolutt å sjekke det ut hvis du er ute etter en unik vri på denne svært mettede sjangeren.