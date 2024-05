Another Crab's Treasure har allerede solgt 100 000 eksemplarer

HQ

Vi likte virkelig tiden vår med Another Crab's Treasure, som du kan se i vår anmeldelse eller videoanmeldelse nedenfor. Det er tydeligvis mange av dere som har gledet dere til å sjekke ut spillet også, for helt siden lanseringen 26. april har indiespillet allerede solgt 100 000 eksemplarer.

Ettersom Another Crab's Treasure faktisk var en Game Pass dag én-lansering for både PC og konsoll, er det ingen tvil om at det totale antallet spillere faktisk er høyere enn dette tallet for solgte eksemplarer, men uansett hva de faktiske tallene er, er det klart at Aggro Crab's tittel har vært en stor suksess så langt.