Ansiktsgjenkjenning kan snart være obligatorisk i GTA Online

HQ

Er du lei av at små snufsende barn ødelegger nettopplevelsen din? Rockstar har løsningen - eller i det minste kan de, hvis du spiller GTA Online. Studioet forbereder seg angivelig på å implementere ansiktsgjenkjenning som en form for aldersbekreftelse.

Ifølge den velkjente innsideren Tez2 har Rockstar Games begynt å teste intern kode som inkluderer meldinger som "Bekreft alderen din for å få tilgang til GTA Online." Mest sannsynlig er dette et direkte svar på nye britiske lover som krever ansiktsgjenkjenning for å få tilgang til vokseninnhold på nettet.

Yngre spillere kan snart bli utsatt for kraftige restriksjoner - eller i verste fall bli blokkert helt fra GTA Online. Teknologien, som kritikere har kalt grenseløs sensur, forventes først å bli rullet ut regionalt. Men ifølge noen eksperter kan den globale implementeringen komme så tidlig som neste år.

Ærlig talt? Kanskje det er på tide at bransjen setter hardt mot hardt. Hvis dette bidrar til å holde aldersbegrenset innhold der det hører hjemme, kan det være en seier for både utviklere og modne spillere.

Hva synes du - for langt eller endelig rettferdig?