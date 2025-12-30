Anthem går i graven - nå er det siste sjanse til å spille BioWares looter-shooter

HQ

Nedtellingen har begynt, og den 12. januar stenges serverne til BioWares looter-shooter ned for godt. Etter det er det rett og slett game over - spillet vil være uspillbart, og blir nok et eksempel på hvorfor det er en dårlig idé å alltid være online.

Alle som plutselig føler en sykelig nysgjerrighet for å hoppe inn og fly rundt i Anthem, komplett med Iron Man-lignende rustning, må skynde seg - og være litt heldige. Spillet ble trukket fra digitale butikker allerede i sommer da nedstengningen ble kunngjort, så den eneste sjansen nå er støvete fysiske eksemplarer i salgsbøtter.

En trist skjebne for det som skulle ha vært BioWares neste store greie, og den store rebooten som var planlagt under navnet "Anthem Next" ble heller aldri noe av. I stedet har studioet fokusert på andre ting, som Mass Effect Legendary Edition og Dragon Age: The Veilguard.