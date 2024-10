Anthem-produsent: "Jeg vil gjerne reboote Anthem en dag"

HQ

Denne uken lanseres Dragon Age: The Veilguard, det første nye spillet i serien på ti år. Det har vært et svært tøft tiår for studioet Bioware, hvis eneste nye spill består av det sterkt kritiserte Mass Effect: Andromeda fra 2017 og den massive floppen Anthem fra 2019 - som støtten ble helt avsluttet etter bare to år.

Nå sier en av produsentene bak Anthem, Ben Irving, via sosiale medier at han gjerne skulle hatt muligheten til å starte spillet på nytt og gi det en ny sjanse, og at han er glad for at det fortsatt har fans som spiller:

"Jeg vil gjerne starte Anthem på nytt en dag. Det er utrolig hvor mange som fortsatt er så begeistret for Anthem så mange år senere. Anthem har fortsatt alt potensial i verden."

Hva synes du, bør Anthem få en ny sjanse, eller bør det forbli dødt og begravet?