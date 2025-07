Anthem serverne stenges ned 12. januar neste år

Nok en live-service-drøm biter støvet. EA har kunngjort at Anthems servere vil stenge ned for godt den 12. januar 2026.

Bioware dropper Anthem-forbedringer

den 24 februar 2021 klokken 20:32 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

For litt over to uker siden fikk flere av oss med kontakter i Bioware vite at en rekke EA-sjefer skulle ha et møte hvor de ville avgjøre Anthem sin skjebne, og nå er...