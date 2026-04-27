Anthony Joshua bekrefter comebackkamp i juli, og møter Tyson Fury i november

Anthony Joshua (36), tidligere britisk mester i tungvekt mellom 2017 og 2021, har annonsert sin neste kamp, den første etter bilulykken han var utsatt for i Nigeria 29. desember 2025, der han pådro seg mindre skader og to nære venner døde. Ulykken skjedde bare dager etter hans svært omtalte kamp mot youtuberen Jake Paul, der han vant på KO i sjette runde, og som ble sendt av Netflix.

Anthony Joshua har bekreftet at han skal møte den 35 år gamle albanske tungvekteren Kristian Prenga (20 seire, alle på KO, 1 tap) den 25. juli, i en kamp kalt "The Comeback", som vil finne sted i Riyadh, og som ble kunngjort av Saudi-Arabias General Entertainment Authoritys styreleder Turki Alalshikh. Den vil bli sendt over hele verden på DAZN.

Det blir bare den første kampen for Joshua i Riyadh, ettersom han har signert en flerkampsavtale med kongedømmet Saudi-Arabia. "Det er ingen hemmelighet at jeg har brukt litt tid på å konsolidere og bygge meg opp igjen for å være klar til å gå tilbake i ringen, og i dag er neste steg på den reisen," sa Joshua.

Anthony Joshua vil bokse mot Tyson Fury i november

Hans neste motstander? Selv om det ikke er offisielt annonsert, skrev boksepromotor Eddie Hearn på Instagram at den etterlengtede duellen mellom Anthony Joshua og Tyson Fury, en ren britisk tungvektskamp, vil finne sted i november, og vil bli sendt på Netflix. Begge bokserne har redefinert boksing i Storbritannia det siste tiåret, men hadde aldri hatt sjansen til å bokse før nå.