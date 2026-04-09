Tyson Fury bekrefter at han ønsker å bokse mot Anthony Joshua neste gang, "en kamp som skulle skje i ti år"

HQ

Den tidligere verdensmesteren i tungvekt, Tyson Fury, gjør comeback denne lørdagen mot Arslanbek Makhmudov, en kamp på Tottenham Hotspur Stadium som vil bli sendt på Netflix. Det er ingen titler på spill i denne kampen, men hvis han går seirende ut, kan fansen endelig få en duell mellom Fury og Anthony Joshua, en "helbritisk superkamp" som sporten har savnet i en generasjon, som BBC beskriver det.

Joshua har imidlertid ikke bekreftet planer om å bokse igjen etter bilulykken han var utsatt for i Nigeria, der to av hans beste venner omkom, og som skjedde få dager etter kampen mot Jake Paul. Fury sa at ulykken motiverte ham til å komme tilbake til boksingen fordi "morgendagen er et mysterium, og vi må leve for dagen i dag".

I en samtale med journalister på onsdag bekreftet Fury at han ønsker å bokse mot Joshua neste gang. "Den kampen skulle skje så mange ganger de siste 10 årene, men så har noen hatt en kamp til i mellom og noen har blitt slått ut eller skadet", sa 37-åringen (via ESPN).

"Problemet er at i tungvektsboksing kan alt gå galt, det er ingen enkle kamper. Og hvis du blir slått opp ned, er det over, det er over", sa Fury. "Jeg vil ha den neste kampen, og jeg er sikker på at AJ føler det samme." Noen mener imidlertid at det vil komme for sent, ettersom tungvekterne er på slutten av karrieren (Joshua er 36).