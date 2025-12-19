Anthony Joshua veier 13 kg mer enn Jake Paul før Netflix-boksekampen

HQ

En dag før de går i ringen i Las Vegas, veide Anthony Joshua og Jake Paul seg inn. Og til ingens overraskelse er Joshua mye tyngre enn Paul: Joshua, som spiller i tungvektsklassen og måtte gå litt ned i vekt for å komme under 111 kg, veier i dag 110 kg. Jake Paul, som vanligvis har kjempet mot rivaler i cruiservekt, veier 98 kg.

Vektforskjellen gjør at mange fans og eksperter spår at Joshua vil vinne over Paul, kanskje til og med på KO. Avgjørelsen om at Paul skulle møte en tungvekter ble tatt i siste øyeblikk: Han skulle opprinnelig ha møtt Gervonta Davis 14. november, som veier mindre enn Paul, men kampen ble avlyst da Davis ble saksøkt av ekskjæresten sin på grunn av mishandling i hjemmet.

Kampen mot Joshua ble raskt avtalt: Anthony Joshua er tidligere verdensmester i tungvekt, og holdt tittelen to ganger mellom 2017 til 2019 og 2019 til 2021, og selv om Joshuas siste kamp var et nederlag mot Daniel Dubois i juni 2024, er han mye mer erfaren enn Paul, som opprinnelig var en influencer før han for alvor ble en del av bokseverdenen i 2020.

Under innveiingen for media på torsdag fortsatte Paul og Joshua med sine verbale fiendtligheter da Joshua løftet sin første mot Paul for å vise høydeforskjellen, og da Paul sa det samme, svarte Joshua "ikke rør meg". Da han gikk sin vei, gjorde Joshua en halsskjærende gest til Paul.

Hovedkortet, som starter kl. 02.00 CET, 1.00 GMT lørdag 20. desember og sendes på Netflix, inneholder også en kamp mellom Alycia Baumgardner vs. Leila Beaudoin om WBO-, IBF- og WBA-titlene i kvinnelig superfjærvekt.