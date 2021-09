Anthony Mackie får hovedrolle i PlayStations Twisted Metal-serie

HQ

Ett av de første prosjektene som ble nevnt da Sony avduket PlayStation Productions for to år siden var en Twisted Metal-serie vi i ettertid har fått vite lages av Deadpool-skaperne Paul Wernick og Rhett Reese. Nå har vi altså fått vite en annen interessant detalj som indikerer at Sony virkelig mener alvor med film- og serie-fokuset.

Deadline har fått æren av å avsløre at det er selveste Anthony Mackie (The Falcon and the Winter Soldier, Altered Carbon og Avengers-filmene) som skal spille John Doe i Twisted Metal-serien. En av grunnene til valget skal være at selskapene liker hvordan Mackie kan blande action, drama og komedie, noe som visstnok skal komme godt med i serien.