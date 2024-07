Anthony Mackie feirer uavhengighetsdagen med et nytt bilde av Captain America

Neste år kan vi gå på kino for å se Captain America: Brave New World, en film som allerede ser ut til å ha verden imot seg etter ominnspillingene som har ført til et skyhøyt budsjett.

HQ

For å feire Independence Day i USA har Anthony Mackie uansett tatt til Instagram for å dele et nytt bak kulissene-bilde av sin Captain America, som nå har på seg en drakt som ligner mer på Chris Evans' Steve Rogers' antrekk, og ikke den iøynefallende hvite drakten som ble avduket på slutten av Falcon and the Winter Soldier.

Captain America: Brave New World har kinopremiere 14. februar 2025. Hva synes du om denne nye drakten?