Anthony Mackies John Doe og Samoa Joe-Will Arnetts Sweet Tooth er tilbake i Twisted Metals andre sesong

Den første sesongen av Peacocks Twisted Metal var en suksess, og debuterte til en anstendig kritisk mottakelse og et positivt syn på fansen, med Rotten Tomatoes som for øyeblikket ser showet registrere henholdsvis 67% og 93%. Denne mottakelsen førte også til at PlayStation Productions og Peacock snart ga grønt lys for en oppfølgersesong, og denne er i ferd med å gjøre sin ankomst.

Actionserien kommer tilbake til sommeren, og med det kan vi forvente at Anthony Mackies John Doe igjen skal styre serien sammen med Stephanie Beatrizs Quiet, som begge må forholde seg til den morderiske og gale morderklovnen Sweet Tooth, spilt av et hybridpartnerskap av Samoa Joe for det fysiske elementet og Will Arnett for stemmen. Denne sesongen vil imidlertid introdusere noen nye ansikter, ettersom Johns for lengst forsvunne søster vender tilbake til kampen, en karakter som går under borgervernsnavnet Dollface...

Den offisielle synopsis for Twisted Metals andre sesong legger til: "Etter avsløringene i finalen av første sesong, deltar John og Quiet i den dødelige Twisted Metal-turneringen, et uhyggelig demoleringsderby arrangert av en mystisk mann kjent som Calypso. Mens de prøver å overleve et angrep fra både farlige nye fiender og kjente fjes, inkludert den morderiske klovnen Sweet Tooth, blir ting kompliserte for John når han gjenforenes med sin forsvunne søster, borgerverneren Dollface."

Når det gjelder den faste premieredatoen for den andre sesongen av Twisted Metal, er alt vi vet at det vil være til sommeren, da ingen eksakt dato er kunngjort ennå.