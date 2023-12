Twisted Metal sesong 2 bekreftet for Peacock

HQ

Undertegnede er langt fra den eneste som likte Peacocks Twisted Metal-serie langt bedre enn den svenske sjefsredaktøren, så avslutningen på første sesong fikk meg til å håpe på mer. Det viser seg at vi får det.

Anthony Mackie kom ikke bare opp på scenen på The Game Awards for å kunngjøre vinneren av Best Ongoing Game. Skuespilleren som spiller hovedrollen som John Doe i serien bekreftet også at det kommer en andre sesong av Twisted Metal. Showrunner Michael Jonathan Smith fulgte opp med en pressemelding der han kunngjorde at alle favorittkarakterene våre vil komme tilbake, og at mange nye vil dukke opp når serien fortsetter ved å kaste dem inn i den titulære turneringen på et ennå ikke spesifisert tidspunkt i fremtiden.