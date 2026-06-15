Antonelli er glad på Hamiltons vegne, men føler seg «tom» etter sitt første poengløse Formel 1-løp i 2026

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Andrea Kimi Antonelli hadde hatt flaks i lang tid i Formel 1-mesterskapet, men den gode lykken tok en brå slutt i Barcelona, under Grand Prix i Catalonia, der han etter fem seire på rad måtte trekke seg på grunn av et mekanisk problem. Lewis Hamilton vant et historisk løp for Ferrari, og hans Mercedes-lagkamerat George Russell ble nummer to, noe som reduserer Antonellis ledelse i mesterskapet til 41 poeng bak Hamilton og 50 bak Russell.

Andrea Kimi Antonelli viste sportsånd overfor Hamilton. «Først og fremst er jeg veldig glad på Lewis' vegne, fordi han har jaktet på den første seieren med Ferrari så lenge, og jeg er virkelig glad for at han lyktes med det», sa han (via F1.com), men sa også at han føler seg «litt tom», men «det er som det er, løp er slik, og det kommer og går.»

Antonelli la ikke skylden på teamet, og sa at det ikke er noens feil, til tross for at bilen hans fikk et teknisk problem, og innrømmet også at han ikke gjorde en god jobb fra sin side, så nå er det på tide å hvile og tenke på Østerrike om to uker.

Antonelli har fortsatt en god ledelse, men dette viser at F1-mesterskapet fortsatt har de fleste kapitlene å skrive, og alt kan skje. Italieneren slo allerede rekorden som den yngste føreren som har vunnet et Grand Prix... før han vant fire til på rad. Vil Andrea Kimi Antonelli bli den yngste verdensmesteren i F1-historien og overgå Hamiltons første verdensmesterskap i 2008, da han var 23?