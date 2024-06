Apeks foretar oppsigelser, setter Counter-Strike-divisjonen på pause og fokuserer på Valorant-teamet

HQ

Esportsorganisasjonen Apeks befinner seg i et veldig utfordrende økonomisk klima. Teamet har avslørt at det på grunn av økonomiske påkjenninger må ta flere tøffe valg for å sikre fremtiden, og dette inkluderer å sette innsatsen på pause, foreta permitteringer og gå helt ut av scenene.

I et brev fra Apeks som kan sees nedenfor, blir vi fortalt at fokus nå vil bli lagt på teamets Valorant -divisjon, at Counter-Strike -teamet vil bli satt på pause, at Fortnite -teamet er oppløst ettersom Apeks går ut av esport, og at et ukjent antall ansatte (som Apeks beskriver som "de fleste av våre ansatte") også har blitt permittert.

Apeks' styreleder Ole Anfinnsen uttaler: "Disse vanskelige beslutningene, inkludert permitteringene og pausen i Counter-Strike-divisjonen, ble tatt med tungt hjerte for å sikre en bærekraftig fremtid for Apeks. Å investere i Apeks har vært et kjærlighetsarbeid for meg. Mitt engasjement for teamet og visjonen vi alle deler, er fortsatt urokkelig. Vi er fast bestemt på å overvinne disse utfordringene og komme sterkere ut av dem enn noensinne. Takk for forståelsen og den fortsatte støtten."