Apeks kunngjør planer om å sette Valorant -operasjonen på pause

Esports-organisasjonen Apeks har bestemt at tiden er inne for å avslutte konkurransedyktig Valorant, i det minste i overskuelig fremtid. I en uttalelse på X avslører teamet at på grunn av Riot Games som endrer formatet på Valorant Champions Tour spots, kan det ikke fortsette å pumpe ressurser og penger inn i esport.

Apeks forklarer at den nylige dårlige formen i 2025-sesongen, der den vant en kamp i løpet av hele sesongen, skyldtes at de måtte redusere budsjettet, alt siden Riot justerte planene og reduserte lengden på en bekreftet plass i VCT fra to sesonger til en sesong for opprykkede sider. Dette betydde at Apeks ikke kunne ta risikoen på en storstilt investering i esport og nå, etter å ha mislyktes i å oppnå mye i VCT, forlater den bak.

Mens Apeks bekrefter at den for øyeblikket ikke er i tråd med forretningsmodellen til VCT, oppgir den at den er trygg på at den kan bygge en liste av topp kvalitet hvis den rette muligheten til å komme tilbake oppstår. Det er bare å avslutte med "Vi håper å komme tilbake på et senere tidspunkt, men nå sier vi farvel."