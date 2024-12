Apeks signerer Game Changers-stjerne til sitt hovedlag Valorant Champions Tour-lag

HQ

Riot Games har alltid vært tydelig på at Game Changers krets for konkurrerende Valorant ikke er en måte å segregere esport på, men mer en måte å gi en plattform der de beste kvinnelige stjernene kan vise talentene sine. Dette har tydeligvis fungert, ettersom en Game Changers -spiller nå skal debutere på Valorant Champions Tour i 2025-sesongen.

Etter et dominerende og rekordstort år med Shopify Rebellions Game Changers -lag, vil Ava "florescent" Eugene bli med i Apeks VCT-troppen i 2025-kampanjen, med sin debut satt til EMEA Kickoff -turneringen 15. januar.

Snakker om å debutere i VCT, Florescent lagt til: "Jeg er veldig stolt av suksessen laget mitt har hatt de siste to årene, men jeg føler meg nå klar til å ta neste steg. Å konkurrere med samme lag to år på rad er noe som svært få spillere opplever, og jeg tror dette har lært meg mye om hva det vil si å være disiplinert, hardtarbeidende og profesjonell. Å hoppe til VCT har vært målet mitt siden dag én, og jeg kunne ikke vært mer takknemlig overfor Apeks og laget for at de tok en sjanse på meg. Jeg vet at jeg har mye å bevise, men jeg er klar til å jobbe for det."

Apeks har faktisk ikke bekreftet hele VCT-listen for 2025-sesongen ennå, noe som betyr at det fortsatt er plass til en ekstra signering. Slik det ser ut, vil Florescent samarbeide med Auni "AvovA" Chahade, Tautvydas "hype" Paldavicius og Michał "MOLSI" Łącki.