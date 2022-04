Apex Legends byr på spennende helt og sjømonster i Season 13

HQ

Jeg var ikke den eneste som la merke til hvor mye fokus det var på Bangalore sin bror i kortfilmen hennes vi fikk i januar, så det er ikke overraskende at teorien vår nå bekreftes.

For Respawn har gitt oss den første traileren for Apex Legends' trettende sesong, Saviors, og navnet passer veldig godt siden den blant annet introduserer en ny helt kalt Newcastle. Det legges ikke skjul på at han er meget forsvarsfokusert med mulighet for å beskytte både seg selv om lagkamerater med både vanlige og høyteknologisk skjold. Ganske nyttig siden vi også får se et sjømonster som tydeligvis vil angripe oss med jevne mellomrom. Forvent langt mer informasjon om både dette, Jackson "Newcastle" Williams og mye mer de neste dagene.