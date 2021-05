Apex Legends får nok aldri Titanfall-roboter

Du ser på Annonser

Selv om Apex Legends ikke er et Titanfall-spill har mange fans likevel håpet på at spillet vil dra inspirasjon fra det i en mer direkte grad, og innføre de ikoniske robotene man kan få levert til slagmarken.

Men sånn blir det nok aldri. Det har regissør Chad Grenier ganske tydelig slått fast via Sirus Gaming.

"Grenier finally has made these rumors lay to rest as he confirms that the Titans are NEVER going to make an appearance in the game. The only two Titanfall-related characters will be Valk and Ash so do not expect any other mechanics to be incorporated to the battle royale soon or in the future."

Så da er det nok ikke lenger håp.