Apex Legends får permanent duo-modus og kart-valg neste uke

Respawn har nok merket at flere har spilt Apex Legends når det er spesielle eventer som lar oss spille tosammen og/eller dra tilbake til Kings Canyon, for nå har de tatt et interessant valg.

Det viser seg at Apex Legends ikke bare får en spesiell event kalt The Old Ways Lore Event den 7. april. Samme dag vil også mulighet til å spille duo bli permanent. På toppen av det hele vil Kings Canyon også bli med i kartrotasjonen "for evig tid" igjen, så da oppfylles i alle fall to ønsker for mange.

Når det gjelder eventen vil denne i kjent stil vare i to uker, og i tillegg til en haug med nye kosmetiske godsaker kan man kjempe mot horder av datakontrollerte vesener i Bloodhound Trials-området for å få enda mer og bedre loot.

Dette markeres selvsagt med en ny animasjonskortfilm som viser hvordan ting var før.