Apex Legends feirer Halloween med wallrunning og skumle skins

Det er ikke akkurat vanskelig å sammenligne Apex Legends og Titanfall 2 på en rekke områder, men noe mange mener førstnevnte savner er muligheten til å løpe på vegger. Heldigvis fikser Halloween dette.

Respawn har gitt oss en trailer som viser hvilke planer Apex Legends har for årets Halloween-event når den starter på torsdag, og sannelig bekrefter den at wallrunning blir mulig. Dette siden den spesielle Shadow Royale-modusen er tilbake, og denne gangen vil døde spillere være enda mer mobile. Det hintes også til at man kan få helveteslignende hunder på sin side for å få et lite overtak over de andre trioene som kjemper om å vinne.

I tillegg kommer flere av fjorårets skumle skins, sprayer og andre kosmetiske saker tilbake, samt noen nye skumle varianter du kan se i aksjon under.