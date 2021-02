Apex Legends feirer to år med klassiske skins, spesiell modus og mer

Du ser på Annonser

I dag er det to år siden Respawn plutselig lanserte storheten Apex Legends, noe studioet selvsagt ikke har tenkt å la gå ubemerket.

Selve feiringen vil uansett ikke starte før den 9. februar når det såkalte Anniversary Collection-eventet starter. Da venter det en spesiell spilleliste, tilbakekomsten til noen klassiske gjenstander og 50 prosent billigere Crafting.

Hva spillelisten angår heter denne Locked and Loaded Takeover, og vil gjøre slik at alle spillere lander med Level 1-utstyr av en Mozambique, White Shotgun Bolt, HCOG Classic Scope, White Evo Shield, White Helmet, White Backpack, White Incap Shield, to sprøyter, to Shield Cells og en stabel med hagle-ammunisjon. Samtidig vil alt vanlig, hvitt utstyr og tilbehør utenom sikter være fjernet fra lootutvalget, så det bør gå ganske raskt å finne noe bedre.

Gaver blir det selvsagt også. Det venter 22 belønninger, inkludert to Event Pack-er og ti Apex Pack-er. På toppen av det hele venter det tre gratis statistikk-målere for Bangalore, en Apex Pack og et Event Badge for alle som logger inn i løpet av de to ukene feiringen varer.

Om du er ute etter noen andre kosmetiske gjenstander er det også bare å prøve seg på nye sesongutfordringer. Trailer viser i tillegg at 24 klassiske skins kommer tilbake med litt ekstra rødt og gull i seg for å gjøre dem ekstra spesielle.