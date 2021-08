Apex Legends gjør Seer svakere etter klager

HQ

Til og med undertegnede, som utrolig nok ikke har spilt Apex Legends til tross for å virkelig like Titanfall 2, bemerket at spillets nyeste karakter hørtes veldig effektiv ut da han ble bekreftet, og det viste seg raskt å være et faktum. Derfor gjør dagens oppdatering noen relativt heftige nedjusteringer.

For den nyeste oppdateringen til Apex Legends fokuserer veldig på å gjøre Seer svakere. Blant annet er Heart Seeker-ferdigheten nå tregere med signalene sine, har kortere rekkevidde og trangere felt. Når det gjelder den taktiske egenskapen, Focus of Attention, vil du nå bevege deg tregere med den, detonasjonstiden til dronene har blitt lengre og fiender markert vil ikke ta skade eller få synet fortstyrret. Samtidig må du vente lengre på Ultimaten, så vi får se om dette er en perfekt løsning eller om Respawn har tatt litt hardt i.