Apex Legends Global Series-trofeet som lenge har vært borte, dukker opp igjen etter to år

HQ

Tilbake i 2022 vant Team Singularity Apex Legends Global Series South America Split 1 Playoffs , men etter seieren måtte laget reise hjem uten trofé, ettersom prisen gikk tapt i et tolluhell, noe som betydde at de forsvant for aldri å bli funnet igjen.

Men som Dexerto har lagt merke til, har pokalen nå dukket opp igjen, da X-brukeren mrvn_444 har tatt til den sosiale medieplattformen for å avsløre at han har kjøpt pokalen som en del av en politiauksjon for en tilfeldig boks. Denne personen tok deretter kontakt med den opprinnelige vinneren av trofeet, Hernandes "Besk9" Mateus dos Santos, i et forsøk på å selge trofeet tilbake til ham for en premiumpris.

Selgeren hevder at han vil ha økonomisk kompensasjon for å returnere trofeet til Besk9 ettersom det er brodert i 24 karat gull, men en annen vinner av det regionale arrangementet i EMEA, Francisco "k4shera" Alves, har tatt til X for å avsløre at trofeet hans langt fra er av så høy kvalitet som mrvn_444 ser ut til å tro er tilfelle.

Hva ville du gjort i denne bisarre situasjonen?