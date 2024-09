Apex Legends Global Series Year 4 Championship arrangeres i Japan

HQ

Respawn har låst vertslandet, byen og spillestedet for den kommende Apex Legends Global Series Year 4 Championship. Det store og fremste arrangementet vil dra til Asia for å bringe den enorme turneringen til Sapporo, Japan i slutten av januar-begynnelsen av februar.

Turneringen vil bli arrangert på Daiwa House Premist Dome mellom 29. januar og 2. februar, og den vil tilby en premiepott på 2 millioner dollar å kjempe om, og skryterettighetene til å bli kalt mester for 2023/24-kampanjen.

I en tale om valget om å ta turen til Japan uttalte EA Entertainments seniordirektør for esports, John Nelson: "ALGS har et massivt samfunn i Japan, og vi har sett alle kommentarene som ber oss om å bringe programmet til landet, og det er grunnen til at vi ikke kunne være mer begeistret for å feire teltarrangementet på vår konkurransekalender på den ikoniske Daiwa House Premist Dome."

Kommer du til å se ALGS Year 4 Championship?