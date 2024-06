Apex Legends Global Series Year 4 Split 2 starter denne uken

HQ

Den andre splitten av det fjerde året av Apex Legends Global Series er nesten her. Turneringen starter denne uken med den første av flere konkurransedager som varer helt frem til finalen arrangeres i midten av juli.

Med alt dette som kommer opp, har Respawn nå avslørt den fullstendige sendeplanen for turneringen, samt hvilke lag som er til stede og likeledes hvordan premiepotten vil bli fordelt.

Du kan se kringkastingsplanen og lagene for EMEA-regionen nedenfor, og kan gå over her for å finne den samme informasjonen for divisjonene Nord-Amerika, APAC Nord og APAC Sør også.

Når det gjelder premieutdeling, vil den totale premiepotten være $ 500,000 125,000, men den vil bli jevnt fordelt mellom de fire regionene, noe som betyr at $ XNUMX XNUMX vil være på bordet for hver region. Disse $ 125,000 30 vil deretter bli delt mellom de 20,000 beste lagene på slutten av sesongen, med vinneren som får $ XNUMX XNUMX, og resten av inntjeningsposisjonene får gradvis mindre av en pengepremie.

Vil du se på ALGS Year 4 Split 2?