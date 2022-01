Apex Legends hinter til Maggie sine ferdigheter og Olympus-endringer

HQ

Som forventet var ikke mandagens Apex Legends-kortfilm bare fylt med mer universbyggende historie, for den avslørte også at Mad Maggie skal komme til spillet når sesong 12 starter den 8. februar. Samtidig fikk vi vite at den såkalte lanseringstraileren for Defiance ville komme i dag, noe den selvsagt gjorde.

Den røper ikke mye spesifikt, men det virker helt klart som om Maggie vil passe om du liker hagler og eksplosiver. Traileren gir også glimt av at Olympus vil gjennomgå noen ganske store forandringer, men mer informasjon om både dette og Maggie får vi først de kommende dagene.