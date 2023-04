Apex Legends' kommende Ballistic-karakter avslørt i animert kortfilm

HQ

Respawn gjorde millioner av spillere over hele verden veldig begeistret forrige uke da de kunngjorde at vi ville få en ny Stories from the Outlands animert kortfilm for Apex Legends i dag, og de ikke akkurat la skjul på at den ville introdusere spillets neste spillbare karakter. Det viser seg at denne personen ikke er det du vil kalle en nybegynner.

Kortfilmen heter Encore, og det er fordi August «Ballistic» Brinkman er en tidligere mester i Apex Games' forløper, Thunderdome. Han forlot konkurransene etter å ha mistet lagkameraten og svogeren på grunn av det som høres ut som hans egen egoistiske spillestil og stjernenykker. Dette førte til at han ble så tilbaketrukket at hans kone og sønn forlot ham helt alene i en fancy bolig ... Inntil i dag når hans sønn er klar til å bli med i lekene. Det er ikke noe Ballistic vil tillate, så vi får noen hint hva den gamle mannen er i stand til å gjøre (få fiendens våpen til å feile) når han bryter seg inn i Syndicate-lederen Torres Silvas kontor og tilbyr ham en avtale han ikke kan nekte i bytte mot å holde unge Nathaniel ut av det.

Forvent å lære mye mer om hva Ballistics evner er og andre endringer når sesong 17s, kalt Arsenal, avsløringstrailer kommer klokken 17 på onsdag, og gjør deg klar for når moroa virkelig begynner 9. mai.