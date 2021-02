Apex Legends kommer til Nintendo Switch i mars

Du ser på Annonser

Respawn lovet å gi oss nytt om Nintendo Switch-utgaven av Apex Legends før EA avsluttet finansrapporten for kvartalet som gikk, og studioet holdt ord.

For Apex Legends vil lanseres på Nintendo Switch den 9. mars. Som et lite plaster for ventetiden vil alle som kjøper spillet på hybridkonsollen få 30 nivåer av Season 8 sitt Battle Pass med på kjøpet slik at de også får noen ekstra saker å rutte med. Samtidig får man to uker med dobbelt så mange erfaringspoeng etter lanseringen, så det lønner seg å være tidlig ute.

Som lovet støtter Apex Legends krysspilling fra første stund også, så om du ønsker er det bare å teste ferdighetene mot andre på PC, PlayStation og Xbox fra første stund.