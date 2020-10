Apex Legends kommer til Steam i november - utsettes på Switch

Du ser på Annonser

Mange utviklere har vært tidlig ute med å si at spillene deres skal slippes på Nintendo Switch, for så å oppdage at jobben med å bringe dem til hybridkonsollen ofte tar lenger tid enn først antatt. Denne gangen er det Respawn sin tur til å innse det.

Den gode nyheten er at Apex Legends fortsatt skal komme til Steam når Season 7 starter den 4. november, men den dårlige er at Nintendo Switch-utgaven må vente til en gang neste år for å kunne leve opp til både våre og utviklernes forventninger.