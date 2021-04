Apex Legends: Legacy byr på både nytt og gammelt den 4. mai

Du ser på Annonser

På mandag fikk vi en animasjonskortfilm som bekreftet at den neste legenden i Apex Legends blir den jetpack-brukende Valkyrie og at den neste sesongen vil hete Apex Legends: Legacy. I dag har vi fått vite at det er flere grunner til navnevalget.

For dagens trailer viser ikke bare noe av det Valkyrie kan, men gjør det også klart at store forandringer vil skje når Apex Legends: Legacy starter den 4. mai. Både pressemeldingen vi har fått og traileren sier at legendene vil måtte "dra tilbake til der de startet" i en ny modus kalt The Arena. Akkurat hva denne går ut på er vanskelig å si enda, men forvent mer informasjon neste uke.