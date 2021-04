Apex Legends nærmer seg virkelig Titanfall i ny sesong

Du ser på Annonser

De av oss som liker Titanfall-spillene veldig godt la raskt merke til at Apex Legends finner sted i samme univers, men utviklerne i Respawn sa at det ville bli for vanskelig å bringe de ikoniske titanene til spillet. Dette stopper dem uansett ikke fra å bringe de to spillene nærmere hverandre.

Etter lang tid med rykter har nemlig Respawn bekreftet hvem den nye Apex Legends-karakteren er, og det viser seg å være datteren til Titanfall 2 sin slemme Northstar-pilot: Viper. Hun heter Valkyrie, og den flotte animasjonskortfilmen vi har fått gjør det klart at hun ikke er særlig glad i Titanfall 2-slemmingen Kuben Blisk. Etter at Viper dør bruker hun deler fra Northstar-titanen hans til å bygge det som kan se ut som en rakettskytende jetpack.

Akkurat hvilke egenskaper hun vil ha vet vi ikke enda, men utviklerne gjør det klart at den kommende sesongen vil gjøre såpass mye nytt når den starter den 4. mai at de ikke vil kalle den Season 9. I stedet vil den kalles Apex Legends: Legacy. Da vil vi ikke få et nytt våpen i form av en kul bue. Forvent å høre mer om både denne, Valkyrie og andre endringer som venter senere denne uken og neste.