Apex Legends neste sesong vil ikke inneholde en ny karakter

Fans av Respawn Entertainment's big battle royale, Apex Legends har blitt vant til å få en ny spillbar karakter hver eneste sesong. Det har vokst listen over legender drastisk gjennom årene, men når vi nærmer oss utgivelsen av spillets neste sesong, har Respawn kunngjort at denne, kjent som Revelry, ikke vil bringe en ny karakter til spillet.

Dette er fordi Respawn i stedet vil bruke sesongen som en mulighet til å omklassifisere dagens Legend klasser, med nå satt til å være fem individuelle klasser; Assault, Recon, Skirmisher, Controller, og Support.

Når det gjelder hva som definerer og skiller klassene fra hverandre, har Respawn uttalt at hver vil ha en unik fordel (som kan være hvordan en Legend samhandler med loot bins, eller gjenoppliver lagkamerater), og at for å sette opp for dette omklassifiseringssystemet, vil det være en skifer med balanseendringer som kommer for å sikre at hver karakter tilpasser seg funksjonen godt. Dev Diary nedenfor går nærmere inn på funksjonen.

Ellers vil Apex Legends: Revelry se en Team Deathmatch-modus som kommer som en del av sesongen, sammen med et nytt våpen kalt The Nemesis. Det vil også være en spilleliste for roterende modus, og for å hjelpe nye spillere med å hoppe inn i Apex-handlingen, blir førstegangs brukeropplevelsen overhalt.

Til slutt, under Revelry, kan vi se frem til at Anniversary-arrangementet kommer tilbake, ettersom Respawn ser ut til å feire fire år med Apex Legends.

Når det gjelder når Apex Legends: Revelry starter, starter sesongen 14.