Apex Legends samler alt du må vite om Season 13: Saviors i én trailer

Vi ha fått noen om gameplayendringene som venter i Apex Legends' trettende sesong og bakgrunnshistorien til den nye legenden Newcastle, men i dag er det tid for å samle alt dette og mer.

Respawn har i tradisjon tro gitt oss en gameplaytrailer som fremhever noen av de mest nevneverdige tingene som venter når Apex Legends: Saviors starter den 10. mai. Blant annet viser det seg at sjømonsteret vi fikk se i annonseringstraileren faktisk er drept allerede, så i stedet for å være en ny fiende fungerer det som et nytt POI. Flere av områdene rundt det i Storm Point har også gjennomgått store endringer. En av de mest spennende er tre såkalte Interstellar Manufacturing Corporation Armories som plutselig har dukket opp. Ved å gå inn i disse kan vi aktivere en PvE-sekvens hvor vi må bekjempe bølger av Spectre-roboter i 60 sekunder for å få en drøss med spennende loot. Dørene vil faktisk låses så snart dette eventet startes, så man kan verke flykte eller bli angrepet av andre spillere mens dette pågår. Se mer av dette og de andre endringene i traileren under.