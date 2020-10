Apex Legends sin nye figur, nytt kart og kjøretøy bekreftet

Du ser på Annonser

Takket være de vanlige lekkasjene og åpenbare hintene fra Respawn visste vi vel egentlig allerede at Apex Legends vil få en ny figur når sesong sju starter natt til 5. november, men det er uansett greit å få de offisielle detaljene. Særlig når det viser seg at vi får et nytt kart også.

Det Los Angeles-baserte studioet har i tradisjons tro gitt oss en animert kortfilm som gir oss bakgrunnshistorien til Dr. Mary Somers aka Horizon, og denne gangen får vi ikke bare mer informasjon om den nye legenden. I starten får vi også et ørlite glimt av det nye kartet kalt Olympus, mens bildet på sesongens hjemmeside får det til å virke som om byen vil ha noen ganske høye bygninger også. Da kommer det godt med at et kjøretøy kalt The Trident introduseres i samme slengen. Mer om både dette, Horizon sine tyngdekraftendrende ferdigheter og kartet får vi nok de neste dagene siden Sesong 7: Ascension fortsatt er over en uke unna.