Apex Legends sprenger Kings Canyon i Season 8-trailer

Sesong 8, bedre kjent som Mayhem, starter ikke før den 2. februar, men som lovet har Respawn allerede gitt oss en lanseringstrailer som viser noe av det vi kan se frem til.

Da utviklerne sa at Kings Canyon vil forandres køddet de sannelig ikke heller, for utenom å vise Fuse sin...særegne personlighet fokuserer traileren på at Apex Legends sitt første kart blir sprengt og at et skip kræsjlander. Nærmere informasjon om hvilke endringer som er gjort skal komme nærmere lansering, men det er i alle fall mindre grønt å spore.