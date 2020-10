Apex Legends tester ut cross-play neste uke

Du ser på Annonser

Gang på gang har Respawn sagt at planen er å la PC- PS4- og Xbox One-spillere kjempe med og mot hverandre i Apex Legends i nærmeste fremtid, og det hele braker løst neste uke.

Studioet har nemlig gitt oss en ny trailer som avslører at Apex Legends vil teste ut cross-play mellom PC (Origin), PS4 og Xbox One fra og med den 6. oktober. Utgangspunktet vil fortsatt være å spille med og med andre på samme plattform, men ønsker du å prøve det ut er det bare å åpne for det i innstillingene.

Samme dag starter også det tidsbegrensede Aftermarket Collection-eventet, hvor modusen "Flashpoint" fjerner muligheten for å plukke opp skjold og helse. I stedet kan du bare leges i bestemte soner. I kjent stil vil det komme noen nye skins i samme slengen, og du kan se noen av disse under.