Apex Legends-likhet skaper plagiaturo hos indie-studio

Det skjedde med Overwatch- og Battleborn-figurer og det har skjedd mange ganger før. Når mange spillere tiltrekkes av spesielle figurdesign hender det ofte at figurer fra ulike spill ligner en del på hverandre. Da kommer det enkelte ganger påstander om plagiat, noe de færreste liker å bli beskyldt for. Derfor kan man forstå at et lite studio ønsker å komme disse i forkjøpet når motstanderen er et av verdens mest populære og best likte studioer.

Da Apex Legends-figuren Fuse ble vist frem på tirsdag la nemlig både en del spillere og utviklerne i NOWWA merke til at han er snarlik figuren Hunter fra det kommende indiespillet BulletVille. Med tanke på at Respawn sitt gigantspill allerede har vært ute en stund fryktet derfor NOWWA at de skal bli beskyldt for plagiat og bare kopiere Apex Legends når det vesle spillet sine betatester starter senere i år. Sannheten kunne jo heller vært omvendt siden Hunter sitt design har vært kjent i snart to år allerede. Jeg sendte derfor en mail til Yohami Zerpa, lederen av indiestudioet, og lurte på om han hadde kontaktet EA eller vurdert en søksmål selv. Dette er svaret jeg fikk:

"Jeg ringte til mine kontakter i EA Originals om dette. De tok det helt greit, men det virket som om de ikke forsto at dette er en "rip off" og ga meg ikke kontaktinformasjonen til noen hos Respawn. Deretter snakket jeg med en opphavsrett-advokat som var enig i at det er en kopi, men advarte meg om at å gå rettens vei ville kostet hundretusenvis av dollar(...) Om noe håper jeg bare at folk ikke kaller oss etterapere når vi slipper betaen om noen måneder."

Det skal ikke være lett heller, men så gjør vel også dette tilfellet bare det enda tydeligere at såkalte "Hero Shootere" kanskje bør begynne å tenke litt nytt hva figurdesign angår...