Apple avslører iOS 16

Tradisjonen tro avslørte Apple ny programvare på deres WWDC-presentasjon i år, og den neste utgaven av iPhone-operativsystemet heter selvfølgelig iOS 16.

Denne utgaven er allerede nå i lukket Developer Beta, men inntar åpen beta neste måned, for så å lanseres offisielt sammen med de nye iPhone-modellene i september. Allerede nå har Apple valgt å sette en tykk strek under følgende tilføyelser via deres hjemmeside:

iOS 16 redesigner endelig låseskjermen med nye muligheter som fonter og widgets, og disse kan dessuten tilpasses sammen med dine Focus-profiler, så du for eksempel kan ha en låseskjerm til jobb og en til privatlivet.

Apple Pay oppdateres så det ikke krever ekstra maskinvare i for eksempel en terminal for å bruke muligheten, og i tillegg kommer det snart måter å dele opp betalingen i avdrag uten ekstra kostnad.

iOS 16 tillater at man redigerer allerede sendte iMessage-meldinger, eller sletter dem helt.

iOS 16 støttes av alle modeller fra og med iPhone 8.