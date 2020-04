Apple kjøper opp NextVR

Apple og Microsoft har vært mer interesserte i såkalt augmented reality snarere enn virtual reality, men hittil har vi ikke sett så mye konkret fra førstnevnte annet enn ARkit. Nå rapporterer 9to5Mac at Orange County-baserte NextVR har blitt oppkjøpt av Apple for $100 millioner.

De spesialiserer seg på å skape live-events i en virtuell verden hvor man kan delta via headsets fra blant annet Sony, HTC, Oculus og Microsoft.

NextVR reduserte personalet med 40% i fjor på grunn av minskede inntekter. Til tross for at de har store kunder som NBA, Wimbledon og flere store musikkevents. Det forventes at Apple nå tar over det meste av personalet som jobbet på prosjektet.