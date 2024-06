Apple Pencil Pro

HQ

Det har vært litt forvirrende å bruke Apple Pencil -serien de siste årene. Etter hvert som det eksisterende iPad-sortimentet ble større og mer mangfoldig, ble det plutselig vanskelig å vite hvilken Apple Pencil man skulle kjøpe, og hvilke kompromisser som var forbundet med å velge en billigere modell.

Heldigvis kan "Pro"-navnet i dette tilfellet være ganske veiledende, for hvis du eier enten en M4-utstyrt iPad Pro, eller en M2-utstyrt Air (den kan ikke brukes på en M2-utstyrt Pro - hvor sprøtt er ikke det?), og er seriøs når det gjelder Pencil -bruk, er det nok funksjoner her til å rettferdiggjøre en litt høyere pris.

La oss imidlertid starte med en ganske viktig advarsel. Apple har tidligere vært ganske flinke til å skape et umiddelbart skille mellom Pro og ikkePro produkter, men det er ikke å finne noe sted her. Det kunne ha vært en annen farge, som den som tilbys på de dyrere MacBook Pro -variantene? Men nei, det ser ut som en vanlig Pencil, og det er bare teksten på siden som avslører at noe er på gang.

Når det er sagt, finnes det en rekke unike funksjoner her. Den nye Squeeze -funksjonen er ganske sentral, og gjør at du kan trykke lett på Pencil Pro og deretter få opp kontekstuell informasjon på iPad-en. Det kan være noe så enkelt som farge, penselstørrelse eller verktøy, men det sparer tid og gjør det i teorien mulig for individuelle apper å bruke Squeeze på den måten de tror brukerne vil foretrekke.

Det finnes nå også et innebygd gyroskop som gjør at Pencil Pro kan ta hensyn til rotasjoner på en mer detaljert måte. Hvis du for eksempel tegner en bred strek og roterer pennen litt, vil det faktiske utseendet til den gitte streken ta form deretter. I tillegg finnes det et dobbelttrykk som, ved å berøre Pencil Pro forsiktig to ganger med pekefingeren, også kan veksle mellom blyant og viskelær. Og det er også en haptisk motor som tydelig kan indikere om denne funksjonen er aktivert.

Det merkelige er at prisen er omtrent den samme som for en Apple Pencil 2. Du må betale £130, så hvis du har kjøpt en nyere iPad, får du virkelig flere funksjoner for de samme pengene. Ja, du kan også bruke halvparten så mye på en Apple Pencil USB-C, men da ofrer du mye.

Det hadde vært bedre om viskelæret var øverst. Det er en funksjon som brukerne har etterspurt i årevis, men Apple har hardnakket valgt å ignorere disse forespørslene. Overgangen til en "Pro"-utgave ville ha vært en god unnskyldning for å oppfylle ønsket, og det glimrer med sitt fravær, må jeg si.

Ellers er det vanskelig å finne noe å klage på, det er det virkelig. Samme pris, mange nye funksjoner og samme trykkfølsomhet, magnetisk lading, svevefunksjon og Find My -funksjonalitet. Godt gjort.