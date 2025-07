Apple TV+ sin elskede barneserie Stillwater er tilbake i august

En av Apple TV+' lengstlevende serier er faktisk en sjarmerende barneserie basert på en samling barnevennlige bøker av forfatteren Jon J. Muth. Det som i skriftlig form er kjent som Zen ble til Stillwater i animasjonsform, og serien har vist seg å være en stor hit blant Apples yngste seere, så stor at den snart går inn i sin fjerde sesong.

Jepp, allerede 1. august er Stillwater tilbake med nye episoder som "nye eventyr gir nye muligheter til å oppdage mindfulness". Traileren for de nyeste episodene gir en forsmak på hva dette vil inneholde, som du kan se nedenfor.

For de som lurer på hvordan Muths Zen -bøker ble til Stillwater, hadde vi gleden av å ta en prat med forfatteren på Comicon Napoli tidligere i år, og det intervjuet kan du se i sin helhet ved å gå over her.