Apple TV+ slipper trailer for opprivende skogbranndrama The Lost Bus

Den Oscar-nominerte regissøren Paul Greengrass er tilbake med The Lost Bus, et gripende, faktabasert drama om en skolebuss som blir fanget i en av USAs dødeligste skogbranner. Matthew McConaughey spiller hovedrollen som en desperat sjåfør som prøver å unnslippe flammene, hjulpet av en modig lærer spilt av America Ferrera. Sammen kjemper de for å redde 22 skolebarn fra et flammende inferno.

Historien er inspirert av virkelige hendelser og basert på Lizzie Johnsons kritikerroste bok Paradise: One Town's Struggle to Survive an American Wildfire. Manuskriptet er skrevet av Greengrass og Brad Inglesby (Mare of Easttown), som også fungerer som produsent sammen med Gregory Goodman, Jason Blum (Blumhouse Productions) og Jamie Lee Curtis (Comet Pictures).

The Lost Bus vil ha verdenspremiere på årets Toronto International Film Festival før den debuterer eksklusivt på Apple TV+ den 3. oktober. Den nylig lanserte traileren lover en rå, nervepirrende seeropplevelse som meget vel kan bli en av høstens mest intense og emosjonelle filmer.