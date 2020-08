Apple vil stoppe alle Epic- og Unreal-spill etter Fortnite-bråket

Du ser på Annonser

Forrige torsdag ble en meget interessant kveld for de som liker litt drama i spillindustrien da Epic, Apple og Google nærmest gikk til full krig mot hverandre, men som forventet har det ikke akkurat roet seg i løpet av helgen.

Epic forteller at Apple vil fjerne alle utviklerkontoene deres og ikke gi dem tilgang til utviklerverktøy for iOS og Mac lenger fra og med den 28. august. Nå er det ingen hemmelighet at Epic tjener langt mer på andre plattformer, men dette er selvsagt uansett nok til at selskapet nå sender enda et søksmål til Apple.

Kanskje er jeg bare noob her, men ved å ikke gi Epic tilgang til utviklerverktøyene lenger høres det sannelig ut som om Apple til en viss grad gjør jobben vanskeligere for andre utviklere også siden Epic står bak Unreal Engine, en av verdens mest brukte og populære spillmotorer. Om dette er tilfellet vil nok enda flere begynne å si klart ifra hva de mener om Apple fremover også. Hva blir neste steg mon tro?