Aquaman 2 og The Flash flyttes til 2023 - Shazam 2 fremskyndes til 2022

Nå herjer The Batman på kinoer over hele verden, men det gjør tydeligvis ikke Warner Bros. altfor ivrige etter å slippe flere DC Universe-filmer på det store lerretet som planlagt...på godt og vondt.

Warner Bros. skriver i en pressemelding at de har bestemt seg for å utsette en drøss med DC Universe-filmer. Nærmere bestemt klarer ikke engang Dwayne "The Rock" Johnson sin styrke å stoppe Black Adam fra å skyves fra den 29. juli til 21. oktober. Til tross for sin relativt ferske trailer må også lære seg å sitte fra den 13. mai til 29. juli, mens Aquaman and the Lost Kingdom svømmes vekk fra den 16. desember i år til den 17. mars i 2023. Som om det ikke var nok må The Flash senke farten fra den 4. november i år helt til 23. juni i 2023.

Heldigvis er det også bittelitt godt nytt siden Shazam! Fury of the Gods fremskyndes fra juni 2023 til den 16. desember i år. Ganske spesielt siden filmen har blitt utsatt en rekke ganger.