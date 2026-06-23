Arbeiderpartiet leker med tanken på en ledervalgkamp for å vise at de ikke har «mistet forstanden»

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I går ble det avslørt at den nåværende statsministeren Keir Starmer vil trekke seg og fratre sine plikter som leder av Storbritannia, og endringen skal skje enten i juli eller i september, avhengig av hvor raskt Labour-partiet klarer å utnevne sin nye leder og den personen som skal ta over ledelsen av Storbritannia i overskuelig fremtid.

Selv om det så ut til at en «kroning» kunne finne sted og at Andy Burnham ville overta stillingen etter å ha gjort krav på rollen uten motstand, vil dette kanskje ikke skje. Labour-parlamentsmedlemmer har begynt å uttale seg i parlamentet og antyder at hvis det ikke blir noen form for valgkamp, vil omverdenen tro at de har «mistet forstanden», ifølge BBC News.

Slik det ser ut nå, er Burnham favoritten til stillingen, men for en uke siden var han bare ordfører i en valgkrets og ikke engang parlamentsmedlem. I løpet av de siste 24 timene har Burnham reist til London, blitt sverget inn som parlamentsmedlem, og kan om et par uker bli Storbritannias syvende statsminister på ti år.

Hvis Labour skal stille med en kandidat til partilederskapet og parlamentsmedlemsvervet, har det foreløpig ikke dukket opp noe klart navn, men nomineringsprosessen innebærer at en utfordrer må være bestemt innen begynnelsen av juli, før parlamentets sommerferie starter 16. juli.