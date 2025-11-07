HQ

ARC Raiders. Jeg hadde ikke hørt noe om denne tittelen før i begynnelsen av oktober, da en mangeårig spillveteran anbefalte det og skrøt av det. Min smak når det gjelder spill sammenfaller ofte med den fyrens, så jeg ventet spent på at utgivelsesdatoen skulle komme.

Det tok ikke lang tid før en gruppe interesserte venner samlet seg, for det har vært langt mellom gode flerspillerspill i år. Laget kan bare ha tre medlemmer, men etter rundt 20 timers spilling virker dette veldig passende, spesielt med tanke på størrelsen på kartene. Du kan også dra på eventyr alene, noe som kanskje overraskende nok har vist seg å være et spillervennlig alternativ. Du trenger ikke å være konstant på tå hev og frykte for livet ditt, for basert på vår erfaring så langt, møter grupper andre grupper og solospillere møter individuelle eventyrere. Hovedfokuset ser ut til å være mer på å samle enn på tankeløs slakting, eller kanskje jeg bare har vært heldig å møte likesinnede spillere. Dette er tydeligst når man kjemper mot en større fiende ARC i god lagånd.

Et annet positivt aspekt ved lagarbeid er at prestasjonene til lagkameratene også krediteres din egen karakter, noe som reduserer unødvendig konkurranseinstinkt. Et positivt aspekt som er verdt å nevne, er at hvis du er bekymret for om forsyningene dine er tilstrekkelige, for eksempel etter døden, når alle eiendelene dine har gått tapt, kan du alltid velge et forsyningssett på basen din, som vil gi deg rimelig utstyr gratis. Dette øker definitivt spillbarheten.

Dette er en annonse:

Spillets ånd inkluderer naturligvis litt spenning rundt hvordan du kan forutsi andre menneskers oppførsel og hvilken holdning du selv vil møte dem med. Mitt faste lag har alltid vært på farten på jakt etter store byttedyr, og vi pleier bare å hilse på alle spillere vi møter med ferdige kommandoer. Det finnes også en forhåndsinnstilt kommando for "ikke skyt", som er et tegn på vennlighet, eller er det bare en bløff før du trykker på avtrekkeren? Det kan man aldri være sikker på, og spenningen er alltid der som et interessant element.

Hver runde har en maksimal tidsbegrensning på 30 minutter, og deretter ødelegger en enorm meteoritt alle de mest lidenskapelige eventyrerne som har oppholdt seg for lenge i området, med mindre de har klart å nå utgangssonen. Øyeblikkelig ødeleggelse virker som en god løsning, i stedet for å la faresonen krympe, som i PUBG, Fortnite, eller Vigor, der den radioaktive sonen feier raskt over kartet når tiden renner ut. En halvtime kan ved første øyekast virke som lang tid for én runde, men tiden flyr ofte av gårde mens du utforsker steder, kjemper mot ARC maskiner og fullfører oppdrag for skapningene som bor på hjemmebasen. Du kan også forlate området når som helst hvis du ønsker det.

Jeg vil fremheve én ting: Jeg har sjelden opplevd en så velkjent kontroll i et spill. Den lette opplæringen senket absolutt terskelen for det grunnleggende før du hoppet inn i handlingen, men likevel var nesten alle funksjonene enkle å finne ut av. Det eneste som fortjener litt kritikk er navigeringen av lagerbeholdningen, da den ikke føles umiddelbart naturlig og krever mer repetisjon.

Dette er en annonse:

DualSense har programmert inn alle slags praktiske snarveier, men jeg tar meg likevel i å flytte alt ned i ryggsekken én ting om gangen for ofte. Grådigheten skaper også problemer, for noen ganger dukker det opp farer akkurat når du skal pakke opp eiendelene dine i mindre bunker. Heldigvis har spillerne tilgang til rom som kalles "safe pockets". I beste fall kan det være opptil tre av disse, og de fungerer som en "livredder" for de viktigste funnene når faren lurer rundt hjørnet.

HQ

Jeg har aldri før gitt et spill full pott i Gamereactor -anmeldelsene mine, men basert på min erfaring så langt fortjener ARC Raiders det. Teknisk sett har jeg bare i ytterst sjeldne tilfeller støtt på spillødeleggende bugs, og antagelig har de små barnesykdommene allerede blitt rettet i de få oppdateringene som har kommet. Det er ikke ofte man får lyst til å dykke ned i "plyndringens rike" igjen og igjen, overleve alle farene enda en gang, og vende tilbake til hjemplaneten med lommene fulle. Det har vært en fornøyelse å spille en så polert utgivelse, og jeg tror ikke spenningen vil forsvinne med det første.

I siste halvdel av oktober sa spillutviklerne at de ikke var redde for at utgivelsen deres skulle sammenfalle med Battlefield 6 eller den kommende Call of Duty: Black Ops 7. På den tiden var ARC Raiders 10 dager unna utgivelsen, og etter å ha sett det, er det lett å forstå disse ordene.

Rangeringen er også påvirket av en slags overraskelsesfaktor, da det er en utgivelse som ser ut til å ha kommet ut av ingenting, gjør et bedre inntrykk enn et spill som har blitt hypet opp i lang tid. Hvis du liker å samle, skyte og spille i lag, er dette et utmerket kjøp for å tilfredsstille disse ønskene.